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Кабель КВБбШв 27х1,5

КВБбШв 27х1,5
0.730
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 27х1,5
2.184
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШв 27х1,5
0.258
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШв 27х1,5
0.095
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВБбШв 27х1,5
0.470
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВБбШв 27х1,5
0.100
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
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