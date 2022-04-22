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Кабель КВБбШв 27х1,0

КВБбШв 27х1,0
0.469
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВБбШв 27х1,0
0.215
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 27х1,0
0.859
км
369 200,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШв 27х1,0
0.280
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШв 27х1,0
0.078
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВБбШв 27х1,0
0.052
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
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