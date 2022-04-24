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Кабель КВБбШв 19х2,5

КВБбШв 19х2,5
0.030
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 19х2,5
0.047
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КВБбШв 19х2,5
0.209
км
ООО «КабельГрупп»
Уфа
КВБбШв 19х2,5
0.033
км
386,40 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
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