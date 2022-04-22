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Кабель КВБбШв 14х1,0

КВБбШв 14х1,0
4.860
км
183 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШв 14х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШв 14х1,0
0.050
км
ООО «КабельГрупп»
Уфа
КВБбШв 14х1,0
0.460
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВБбШв 14х1,0
0.130
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВБбШв 14х1,0
0.056
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВБбШв 14х1,0
1.208
км
55,44 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВБбШв 14х1,0
0.083
км
ООО «Автоматика СЭМКабель»
Омск
КВБбШв 14х1,0
0.165
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВБбШв 14х1,0
0.265
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
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