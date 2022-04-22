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Кабель КВБбШнг(A) 14х1,5

КВБбШнг(A) 14х1,5
0.049
км
246 600,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШнг(A) 14х1,5
0.125
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВБбШнг(A) 14х1,5
0.074
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
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