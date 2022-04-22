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Кабель КВБбШнг 7х2,5

КВБбШнг 7х2,5
3.561
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 7х2,5
0.037
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШнг 7х2,5
0.242
км
215 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШнг 7х2,5
0.363
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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