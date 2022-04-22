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Кабель КВБбШнг 5х1,0

КВБбШнг 5х1,0
0.200
км
ООО «ЭлектроСветоТехника»
Кольчугино
КВБбШнг 5х1,0
0.061
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВБбШнг 5х1,0
3.025
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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