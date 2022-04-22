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Кабель КВБбШнг 4х2,5

КВБбШнг 4х2,5
0.150
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШнг 4х2,5
0.075
км
121 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШнг 4х2,5
0.235
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВБбШнг 4х2,5
3.398
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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