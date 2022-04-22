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Кабель КВБбШнг 19х1,5

КВБбШнг 19х1,5
2.122
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 19х1,5
0.078
км
323 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШнг 19х1,5
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВБбШнг 19х1,5
0.131
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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