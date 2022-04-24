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Кабель КВБбШнг 19х1,0

КВБбШнг 19х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 19х1,0
0.026
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВБбШнг 19х1,0
0.470
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВБбШнг 19х1,0
3.894
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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