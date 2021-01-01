1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы 2. Изоляция из теплостойкой резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции 3. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки 4. Одно- или двухслойная оболочка из резины

Применение кабеля КТГ 5х50

— Гибкий силовой кабель КТГ промышленного назначения предназначен для подключения к сети электроснабжения различной подвижной техники с электроприводом малой и средней мощности, рассчитан на применение в тяжелых условиях эксплуатации

— Конструкция кабеля КТГ допускает его использование вне помещений без дополнительной защиты, волочение по земле в условиях воздействия изгибных и ударных нагрузок

— Допустима эксплуатация кабеля КТГ как на суше, так и на пресноводных водоемах