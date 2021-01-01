1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила 2. Изоляция из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок 3. Оболочка из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Применение кабеля КСВВнг(A)-LSLTx 2х2х0,64
— Кабели КСВВнг(A)-LSLTx предназначены для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных — Кабели КСВВнг(A)-LSLTx применяются для групповой прокладки на социальных объектах (детсады, школы, больницы, дома престарелых и пр.)
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