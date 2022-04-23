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Кабель КСВВнг(A)-LS 8х0,5

КСВВнг(A)-LS 8х0,5
0.034
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КСВВнг(A)-LS 8х0,5
2.420
км
16,03 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КСВВнг(A)-LS 8х0,5
1.600
км
ООО «Вира-Групп»
Новосибирск
КСВВнг(A)-LS 8х0,5
2.000
км
ООО «Этеком»
Санкт-Петербург
КСВВнг(A)-LS 8х0,5
0.030
км
ООО «Электрика»
Тюмень
КСВВнг(A)-LS 8х0,5
0.005
км
24,94 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КСВВнг(A)-LS 8х0,5
0.100
км
ООО «Этеком»
Санкт-Петербург
КСВВнг(A)-LS 8х0,5
0.850
км
ООО «ДЕЛК»
Воронеж
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