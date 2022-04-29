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Кабели для сигнализации и блокировки
КСВВнг(A)-LS
КСВВнг(A)-LS 8х0,4
Кабель КСВВнг(A)-LS 8х0,4
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КСВВнг(A)-LS 8х0,4
0.830
км
10,91 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
KСВВнг(A)-LS 8x0.4
КСВВнг(A)-LS 8х0,4
0.180
км
17,25 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
Кабель КСВВнг(A)-LS 8х0,4 (разномер)
КСВВнг(A)-LS 8х0,4
0.100
км
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ООО «Медиакабель»
Москва
КСВВнг(А)-LS 8х0,4
КСВВнг(A)-LS 8х0,4
2.200
км
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ООО «СПЕЦРЕСУРС»
Москва
КСВВнг(А)-LS 8х0,4
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