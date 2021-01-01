1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила 2. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок 3. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Применение кабеля КСВВнг(A)-LS 4х2х0,64
— Кабели КСВВнг(A)-LS предназначены для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях — Использование не распространяющих горения кабелей исполнения "нг(A)-LS" позволяет значительно снизить риск пожара — При прокладке таких кабелей КСВВнг(A)-LS в большинстве случаев применение дополнительных мер по огнезащите не требуется
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
Запросить счет