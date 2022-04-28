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Кабель КСВВнг(A)-LS 12х0,5

КСВВнг(A)-LS 12х0,5
0.200
км
ООО «Медиакабель»
Москва
КСВВнг(A)-LS 12х0,5
0.024
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КСВВнг(A)-LS 12х0,5
0.800
км
ООО «Халькос»
Щелково
КСВВнг(A)-LS 12х0,5
0.800
км
ООО «Прогресс»
Москва
КСВВнг(A)-LS 12х0,5
16.400
км
ООО «ТПД Паритет»
Подольск
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