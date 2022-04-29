1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила 2. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок 3. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности

Применение кабеля КСВВнг(A)-LS 12х0,4

— Кабели КСВВнг(A)-LS предназначены для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях

— Использование не распространяющих горения кабелей исполнения "нг(A)-LS" позволяет значительно снизить риск пожара

— При прокладке таких кабелей КСВВнг(A)-LS в большинстве случаев применение дополнительных мер по огнезащите не требуется