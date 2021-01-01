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Применение кабеля КСВВГнг(A)-LS 6х0,12

— Назначение кабеля КСВВГнг(A)-LS: для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных. Для групповой прокладки в зданиях с массовым пребыванием людей

— Кабели КСВВГнг(A)-LS не распространяют горение при групповой прокладке