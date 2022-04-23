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Кабели для сигнализации и блокировки
КСВВ
КСВВ 8х0,5
Кабель КСВВ 8х0,5
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Конструкция кабеля КСВВ 8х0,5
1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСВВ 8х0,5
— Назначение кабеля КСВВ : для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных. Для одиночной прокладки внутри здания
— Кабели КСВВ не распространяют горение при одиночной прокладке
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
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КСВВ 8х0,5
1.328
км
14,57 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КСВВ 8х0,5
КСВВ 8х0,5
3.680
км
37,62 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КСВВ 8х0,5
КСВВ 8х0,5
5.930
км
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ООО «ЕФК»
Видное
КСВВ 8х0,5
КСВВ 8х0,5
0.131
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КСВВ 8х0,5
КСВВ 8х0,5
2.000
км
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ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КСВВ 8х0,5
КСВВ 8х0,5
0.600
км
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ООО «ТПД Паритет»
Подольск
КСВВ 8х0,5
КСВВ 8х0,5
0.183
км
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ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
КСВВ 8х0,5
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