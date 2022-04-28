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Кабель КСВВ 4х0,8

КСВВ 4х0,8
2.158
км
17,50 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КСВВ 4х0,8
0.287
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КСВВ 4х0,8
0.040
км
ООО «Электрокабель»
Санкт-Петербург
КСВВ 4х0,8
1.600
км
ООО «СТГ»
Красноярск
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