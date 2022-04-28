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Кабель КСВВ 4х0,64

КСВВ 4х0,64
0.098
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КСВВ 4х0,64
0.600
км
ООО «СПЕЦРЕСУРС»
Москва
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