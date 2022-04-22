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Кабели для сигнализации и блокировки
КСВВ
КСВВ 4х0,5
Кабель КСВВ 4х0,5
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Конструкция кабеля КСВВ 4х0,5
1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСВВ 4х0,5
— Назначение кабеля КСВВ : для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных. Для одиночной прокладки внутри здания
— Кабели КСВВ не распространяют горение при одиночной прокладке
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
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КСВВ 4х0,5
11.360
км
15,16 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КСВВ 4х0,5
КСВВ 4х0,5
15.432
км
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ООО «ЕФК»
Видное
КСВВ 4х0,5
КСВВ 4х0,5
0.249
км
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ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КСВВ 4х0,5
КСВВ 4х0,5
0.110
км
11,03 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КСВВ 4х0,5
КСВВ 4х0,5
0.331
км
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ООО «ЕФК»
Видное
КСВВ 4х0,5
КСВВ 4х0,5
0.200
км
4,20 RUB
ООО «ОМ»
Нижний Новгород
КСВВ 4х0,5
КСВВ 4х0,5
0.245
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КСВВ 4х0,5
КСВВ 4х0,5
0.010
км
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ООО «Горизонт»
Щелково
КСВВ 4х0,5
КСВВ 4х0,5
0.110
км
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АО «РКК»
Москва
КСВВ 4х0,5
КСВВ 4х0,5
6.600
км
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ООО Компания «Ампер»
Новосибирск
КСВВ 4х0,5
КСВВ 4х0,5
0.048
км
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ООО «СТГ»
Красноярск
КСВВ 4х0,5
КСВВ 4х0,5
1.800
км
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ООО «СПЕЦРЕСУРС»
Москва
КСВВ 4х0,5
КСВВ 4х0,5
10.000
км
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ООО «ТПД Паритет»
Подольск
КСВВ 4х0,5
КСВВ 4х0,5
0.003
км
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ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КСВВ 4х0,5
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