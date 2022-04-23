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Кабели для сигнализации и блокировки
КСВВ
КСВВ 2х0,5
Кабель КСВВ 2х0,5
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Конструкция кабеля КСВВ 2х0,5
1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСВВ 2х0,5
— Назначение кабеля КСВВ : для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных. Для одиночной прокладки внутри здания
— Кабели КСВВ не распространяют горение при одиночной прокладке
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
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КСВВ 2х0,5
16.600
км
3,72 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КСВВ 2х0,5
КСВВ 2х0,5
32.000
км
7,94 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КСВВ 2х0,5
КСВВ 2х0,5
24.225
км
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ООО «ЕФК»
Видное
КСВВ 2х0,5
КСВВ 2х0,5
0.700
км
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ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КСВВ 2х0,5
КСВВ 2х0,5
0.932
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КСВВ 2х0,5
КСВВ 2х0,5
2.000
км
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ООО «ЯрКо»
Красноярск
КСВВ 2х0,5
КСВВ 2х0,5
1.146
км
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ООО «СТГ»
Красноярск
КСВВ 2х0,5
КСВВ 2х0,5
0.006
км
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ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КСВВ 2х0,5
КСВВ 2х0,5
56.500
км
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ООО «ТПД Паритет»
Подольск
КСВВ 2х0,5
КСВВ 2х0,5
0.500
км
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АО «Форум электро»
Москва
КСВВ 2х0,5
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