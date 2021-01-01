Кабель.
Онлайн
Каталог
Войти
Все города
Разместить заказ
Доска заказов
Поставщики
Сервисы
Корзина
Ваша корзина пуста
Каталог товаров
Кабель и провод
Кабели для сигнализации и блокировки
КСВВ
КСВВ 1х2х1,38
Кабель КСВВ 1х2х1,38
Сначала мой регион
мой регион
Фильтры
Конструкция кабеля КСВВ 1х2х1,38
1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСВВ 1х2х1,38
— Назначение кабеля КСВВ : для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных. Для одиночной прокладки внутри здания
— Кабели КСВВ не распространяют горение при одиночной прокладке
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
Запросить счет
Нет данных
Фильтры
Наличие
Под заказ
С ценой
Акция
Очистить фильтры
Контакты
Загрузка...
Производитель
Загрузка...