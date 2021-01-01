1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила 2. Изоляция из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок 3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой 4. Оболочка из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Применение кабеля КСВЭВнг(A)-LSLTx 2х2х0,64
— Кабель КСВЭВнг(A)-LSLTx предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки на социально значимых объектах (школы, сады, больницы, пр.) повышенного уровня электромагнитных шумов и помех — Кабели КСВЭВнг(A)-LSLTx не распространяют горение при групповой прокладке
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