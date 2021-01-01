1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила 2. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок 3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой 4. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Применение кабеля КСВЭВнг(A)-LS 4х0,64
— Кабель марки КСВЭВнг(A)-LS предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки в условиях повышенного уровня электромагнитных шумов и помех — Кабели КСВЭВнг(A)-LS используются для групповой прокладки в зданиях с массовым пребыванием людей — Кабели КСВЭВнг(A)-LS не распространяют горение при групповой прокладке
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Остаток
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