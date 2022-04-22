1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила 2. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок 3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой 4. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности

Применение кабеля КСВЭВнг(A)-LS 10х0,5

— Кабель марки КСВЭВнг(A)-LS предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки в условиях повышенного уровня электромагнитных шумов и помех

— Кабели КСВЭВнг(A)-LS используются для групповой прокладки в зданиях с массовым пребыванием людей

— Кабели КСВЭВнг(A)-LS не распространяют горение при групповой прокладке