1. Семипроволочная круглая медная лужёная токопроводящая жила 2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок 3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой 4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСВЭВГл 4х0,35
— Кабели КСВЭВГл предназначены для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций и могут применяться для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
Запросить счет