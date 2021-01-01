Конструкция кабеля КСВЭВ 4х2х0,8

1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила

2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок

3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой

4. Оболочка из ПВХ пластиката