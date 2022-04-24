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Кабель КСВЭВ 2х0,5

КСВЭВ 2х0,5
0.787
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КСВЭВ 2х0,5
0.002
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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