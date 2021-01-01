1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила 2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок 3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой 4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСВЭВ 1х2х1,78
— Кабель КСВЭВ предназначен для одиночной внутренней стационарной прокладки в условиях повышенного уровня электромагнитных шумов и помех — Кабели КСВЭВ не распространяют горение при одиночной прокладке
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Остаток
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