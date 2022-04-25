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Кабель КСПВГ 4х0,35

КСПВГ 4х0,35
0.029
км
ООО ТПК НПО «Максимал»
Чебоксары
КСПВГ 4х0,35
0.080
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КСПВГ 4х0,35
0.700
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КСПВГ 4х0,35
1.650
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
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