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Кабели для сигнализации и блокировки
КСПВГ
КСПВГ 2х2х1,0
Кабель КСПВГ 2х2х1,0
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Конструкция кабеля КСПВГ 2х2х1,0
1. Семипроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСПВГ 2х2х1,0
— Для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных
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