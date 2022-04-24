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Кабель КСПВГ 2х0,2

КСПВГ 2х0,2
0.039
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КСПВГ 2х0,2
0.065
км
ООО «ТФК «Большой Урал»
Москва
КСПВГ 2х0,2
4.000
км
ООО Компания «Ампер»
Новосибирск
КСПВГ 2х0,2
75.000
км
ООО «ТПД Паритет»
Подольск
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