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Кабели для сигнализации и блокировки
КСПВ
КСПВ 2х2х0,5
Кабель КСПВ 2х2х0,5
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Конструкция кабеля КСПВ 2х2х0,5
1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСПВ 2х2х0,5
— Кабели предназначены для эксплуатации при напряжении до 250 В переменного тока частотой 50 Гц или 180 В постоянного тока в условиях стационарной и нестационарной прокладки
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
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КСПВ 2х2х0,5
0.120
км
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ООО «Проводник»
Химки
КСПВ 2х2х0,5
КСПВ 2х2х0,5
0.950
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КСПВ 2х2х0,5
КСПВ 2х2х0,5
0.240
км
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ООО «ТКС»
Краснодар
КСПВ 2х2х0,5
КСПВ 2х2х0,5
1.400
км
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ООО «СПЕЦРЕСУРС»
Москва
КСПВ 2х2х0,5
КСПВ 2х2х0,5
Под заказ
м
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КСПВ 2х2х0,5
КСПВ 2х2х0,5
0.073
км
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АО «РКК»
Москва
КСПВ 2х2х0,5
КСПВ 2х2х0,5
0.085
км
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ООО «Квин»
Пермь
КСПВ 2х2х0,5
Стандарт:
ГОСТ
Тара:
бух отм с гот(?)
КСПВ 2х2х0,5
1.200
км
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ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
КСПВ 2х2х0,5
КСПВ 2х2х0,5
0.250
км
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ООО «Диада»
Москва
КСПВ 2х2х0,5
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