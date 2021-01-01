Кабель.
Онлайн
Каталог
Войти
Все города
Разместить заказ
Доска заказов
Поставщики
Сервисы
Корзина
Ваша корзина пуста
Каталог товаров
Кабель и провод
Кабели для сигнализации и блокировки
КСПВ
КСПВ 2х2х0,4
Кабель КСПВ 2х2х0,4
Сначала мой регион
мой регион
Фильтры
Конструкция кабеля КСПВ 2х2х0,4
1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСПВ 2х2х0,4
— Кабели предназначены для эксплуатации при напряжении до 250 В переменного тока частотой 50 Гц или 180 В постоянного тока в условиях стационарной и нестационарной прокладки
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
Запросить счет
Нет данных
Фильтры
Наличие
Под заказ
С ценой
Акция
Очистить фильтры
Контакты
Загрузка...
Производитель
Загрузка...