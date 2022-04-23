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Кабель КСПВ 2х0,8

КСПВ 2х0,8
0.018
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
КСПВ 2х0,8
0.125
км
12,55 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КСПВ 2х0,8
0.489
км
ООО «ЕФК»
Видное
КСПВ 2х0,8
0.145
км
10,42 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КСПВ 2х0,8
0.145
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КСПВ 2х0,8
0.200
км
ООО «СПЕЦРЕСУРС»
Москва
КСПВ 2х0,8
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КСПВ 2х0,8
0.300
км
АО «РКК»
Москва
КСПВ 2х0,8
0.400
км
ООО «ЯрЭлектро»
Березовский
КСПВ 2х0,8
0.001
км
16,48 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
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