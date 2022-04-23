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КСПВ
КСПВ 2х0,8
Кабель КСПВ 2х0,8
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Конструкция кабеля КСПВ 2х0,8
1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСПВ 2х0,8
— Кабели предназначены для эксплуатации при напряжении до 250 В переменного тока частотой 50 Гц или 180 В постоянного тока в условиях стационарной и нестационарной прокладки
Наименование
Остаток
Ед. изм.
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КСПВ 2х0,8
0.018
км
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АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
КСПВ 2х0,8
КСПВ 2х0,8
0.125
км
12,55 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КСПВ 2х0,8
КСПВ 2х0,8
0.489
км
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ООО «ЕФК»
Видное
КСПВ 2х0,8
КСПВ 2х0,8
0.145
км
10,42 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КСПВ 2х0,8
КСПВ 2х0,8
0.145
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КСПВ 2х0,8
КСПВ 2х0,8
0.200
км
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ООО «СПЕЦРЕСУРС»
Москва
КСПВ 2х0,8
КСПВ 2х0,8
Под заказ
м
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КСПВ 2х0,8
КСПВ 2х0,8
0.300
км
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АО «РКК»
Москва
КСПВ 2х0,8
КСПВ 2х0,8
0.400
км
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ООО «ЯрЭлектро»
Березовский
КСПВ 2х0,8
КСПВ 2х0,8
0.001
км
16,48 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КСПВ 2х0,8
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