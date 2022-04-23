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Кабели для сигнализации и блокировки
КСПВ
КСПВ 20х0,4
Кабель КСПВ 20х0,4
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Конструкция кабеля КСПВ 20х0,4
1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСПВ 20х0,4
— Кабели предназначены для эксплуатации при напряжении до 250 В переменного тока частотой 50 Гц или 180 В постоянного тока в условиях стационарной и нестационарной прокладки
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
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КСПВ 20х0,4
1.190
км
24,82 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КСПВ 20х0,4
КСПВ 20х0,4
0.490
км
58,01 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КСПВ 20х0,4
КСПВ 20х0,4
0.955
км
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ООО «ЕФК»
Видное
КСПВ 20х0,4
КСПВ 20х0,4
0.200
км
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ООО «СПЕЦРЕСУРС»
Москва
КСПВ 20х0,4
КСПВ 20х0,4
0.350
км
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ООО «Энерго Консалт»
Москва
КСПВ 20х0,4
КСПВ 20х0,4
1.000
км
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ООО «ТПК «Форес»
Домодедово
КСПВ 20х0,4
КСПВ 20х0,4
0.072
км
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ООО «50 Герц»
Пенза
КСПВ 20х0,4
КСПВ 20х0,4
3.200
км
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ООО «ТПД Паритет»
Подольск
КСПВ 20х0,4
КСПВ 20х0,4
0.037
км
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ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
КСПВ 20х0,4
КСПВ 20х0,4
0.215
км
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ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
КСПВ 20х0,4
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