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Применение кабеля КСПВ 16х0,5

— Кабели предназначены для эксплуатации при напряжении до 250 В переменного тока частотой 50 Гц или 180 В постоянного тока в условиях стационарной и нестационарной прокладки