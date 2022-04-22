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Кабели для сигнализации и блокировки
КСПВ
КСПВ 16х0,5
Кабель КСПВ 16х0,5
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Конструкция кабеля КСПВ 16х0,5
1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСПВ 16х0,5
— Кабели предназначены для эксплуатации при напряжении до 250 В переменного тока частотой 50 Гц или 180 В постоянного тока в условиях стационарной и нестационарной прокладки
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
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КСПВ 16х0,5
0.910
км
27,01 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КСПВ 16х0,5
КСПВ 16х0,5
0.250
км
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ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КСПВ 16х0,5
КСПВ 16х0,5
0.014
км
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ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
КСПВ 16х0,5
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