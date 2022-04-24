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Кабели для сигнализации и блокировки
КСПВ
КСПВ 14х0,5
Кабель КСПВ 14х0,5
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Конструкция кабеля КСПВ 14х0,5
1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСПВ 14х0,5
— Кабели предназначены для эксплуатации при напряжении до 250 В переменного тока частотой 50 Гц или 180 В постоянного тока в условиях стационарной и нестационарной прокладки
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
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КСПВ 14х0,5
1.470
км
24,08 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КСПВ 14х0,5
КСПВ 14х0,5
0.420
км
60,42 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КСПВ 14х0,5
КСПВ 14х0,5
0.165
км
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ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КСПВ 14х0,5
КСПВ 14х0,5
0.079
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КСПВ 14х0,5
КСПВ 14х0,5
Под заказ
м
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КСПВ 14х0,5
КСПВ 14х0,5
0.150
км
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ООО «Горизонт»
Щелково
КСПВ 14х0,5
КСПВ 14х0,5
0.200
км
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ООО «ПромТэк»
Пермь
КСПВ 14х0,5
КСПВ 14х0,5
0.800
км
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ООО «СПЕЦРЕСУРС»
Москва
КСПВ 14х0,5
КСПВ 14х0,5
21.800
км
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ООО «ТПД Паритет»
Подольск
КСПВ 14х0,5
КСПВ 14х0,5
0.150
км
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ООО «ДЕЛК»
Воронеж
КСПВ 14х0,5
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