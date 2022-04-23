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Кабели для сигнализации и блокировки
КСПВ
КСПВ 14х0,4
Кабель КСПВ 14х0,4
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Конструкция кабеля КСПВ 14х0,4
1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСПВ 14х0,4
— Кабели предназначены для эксплуатации при напряжении до 250 В переменного тока частотой 50 Гц или 180 В постоянного тока в условиях стационарной и нестационарной прокладки
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
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КСПВ 14х0,4
0.420
км
42,95 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КСПВ 14х0,4
КСПВ 14х0,4
0.808
км
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ООО «ЕФК»
Видное
КСПВ 14х0,4
КСПВ 14х0,4
3.225
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КСПВ 14х0,4
КСПВ 14х0,4
0.456
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КСПВ 14х0,4
КСПВ 14х0,4
1.000
км
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ООО «СПЕЦРЕСУРС»
Москва
КСПВ 14х0,4
КСПВ 14х0,4
1.000
км
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ООО «ТПК «Форес»
Домодедово
КСПВ 14х0,4
КСПВ 14х0,4
36.000
км
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ООО «ТПД Паритет»
Подольск
КСПВ 14х0,4
КСПВ 14х0,4
0.600
км
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ООО «ТехСнабЭлектро»
Самара
КСПВ 14х0,4
КСПВ 14х0,4
0.074
км
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ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
КСПВ 14х0,4
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