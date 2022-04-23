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Кабели для сигнализации и блокировки
КСПВ
КСПВ 12х0,5
Кабель КСПВ 12х0,5
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Конструкция кабеля КСПВ 12х0,5
1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСПВ 12х0,5
— Кабели предназначены для эксплуатации при напряжении до 250 В переменного тока частотой 50 Гц или 180 В постоянного тока в условиях стационарной и нестационарной прокладки
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
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КСПВ 12х0,5
0.840
км
52,03 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КСПВ 12х0,5
КСПВ 12х0,5
3.704
км
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ООО «ЕФК»
Видное
КСПВ 12х0,5
КСПВ 12х0,5
0.170
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КСПВ 12х0,5
КСПВ 12х0,5
0.190
км
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АО «РКК»
Москва
КСПВ 12х0,5
КСПВ 12х0,5
25.000
км
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ООО «ЭнергоСнаб-Юг»
Ростов-на-Дону
КСПВ 12х0,5
КСПВ 12х0,5
0.400
км
25,00 RUB
ООО «Мир Снабжения»
Екатеринбург
КСПВ 12х0,5
КСПВ 12х0,5
1.200
км
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ООО «СПЕЦРЕСУРС»
Москва
КСПВ 12х0,5
КСПВ 12х0,5
0.070
км
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ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КСПВ 12х0,5
КСПВ 12х0,5
0.241
км
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ООО «50 Герц»
Пенза
КСПВ 12х0,5
КСПВ 12х0,5
15.800
км
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ООО «ТПД Паритет»
Подольск
КСПВ 12х0,5
КСПВ 12х0,5
0.001
км
37,47 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КСПВ 12х0,5
КСПВ 12х0,5
1.800
км
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ООО ПКФ «Уралэлектротехника»
Екатеринбург
КСПВ 12х0,5
КСПВ 12х0,5
0.024
км
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ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
КСПВ 12х0,5
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