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Кабели для сигнализации и блокировки
КСПВ
КСПВ 12х0,4
Кабель КСПВ 12х0,4
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Конструкция кабеля КСПВ 12х0,4
1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСПВ 12х0,4
— Кабели предназначены для эксплуатации при напряжении до 250 В переменного тока частотой 50 Гц или 180 В постоянного тока в условиях стационарной и нестационарной прокладки
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
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КСПВ 12х0,4
1.406
км
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ООО «ЕФК»
Видное
КСПВ 12х0,4
КСПВ 12х0,4
0.480
км
38,41 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КСПВ 12х0,4
КСПВ 12х0,4
0.429
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КСПВ 12х0,4
КСПВ 12х0,4
1.011
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КСПВ 12х0,4
КСПВ 12х0,4
0.400
км
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ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КСПВ 12х0,4
КСПВ 12х0,4
0.200
км
24 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КСПВ 12х0,4
КСПВ 12х0,4
0.600
км
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ООО «Элекон»
Подольск
КСПВ 12х0,4
КСПВ 12х0,4
1.000
км
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ООО «ТПК «Форес»
Домодедово
КСПВ 12х0,4
КСПВ 12х0,4
18.600
км
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ООО «ТПД Паритет»
Подольск
КСПВ 12х0,4
КСПВ 12х0,4
1.200
км
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ООО «ТехСнабЭлектро»
Самара
КСПВ 12х0,4
КСПВ 12х0,4
0.011
км
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ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
КСПВ 12х0,4
КСПВ 12х0,4
0.200
км
17,10 RUB
ООО «Технология Лидерства»
Самара
КСПВ 12х0,4
КСПВ 12х0,4
0.016
км
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ООО «Кабельмаг»
Москва
КСПВ 12х0,4
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