1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из резины 3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги 4. Металлический экран: — из медной фольги или медной ленты — или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной проволокой 5. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КРВГЭ 37х1,0
— Кабель КРВГЭ предназначен для обеспечения работы электроприборов в случае присутствия электрических полей — Используется для прокладки на улице, если предусмотрена защита от воздействия УФ-лучей — Кабель КРВГЭ также можно применять для монтажа внутри различных сооружений, включая тоннели и каналы — Не рекомендуется воздействовать на кабель сжатием, трением и другими механическими нагрузками
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