Конструкция кабеля КРВГ 7х0,75

1. Однопроволочная круглая медная жила

2. Изоляция жилы из резины

3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке

4. Оболочка из ПВХ пластиката