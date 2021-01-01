1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из резины 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КРВГ 37х0,75
— Контрольные кабели КРВГ используют для неподвижного подключения электрооборудования. Кабель рассчитан на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, частота 100 Гц, постоянное напряжение 1 кВ — Кабель КРВГ успешно эксплуатируется внутри помещений, в каналах и туннелях — Кабель марки КРВГ может прокладываться на открытом воздухе при условии защиты от влияния прямых солнечных лучей — В случае возникновения пожара изделие КРВГ не распространяет горение
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