1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из резины 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката 5. Конструкция элементов защитного покрова: — Подушка: крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага; битумный состав или битум. — Броня из стальных оцинкованных лент — Наружный покров: негорючий состав; стеклянная пряжа из штапелированного волокна; негорючий состав; покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания.

Применение кабеля КРВБн 7х6,0

— Данный тип кабеля КРВБн применяется для работ, которые так или иначе связаны с электрическими приборами и системами, которые обладают переменным напряжением до 0,66 кВ с частотой до 100 Гц, а также для постоянного напряжения в 1 кВ

— Широкий температурный диапазон позволит использовать кабель КРВБн для максимально широкого диапазона нужд

— Контрольные кабели КРВБн пригодны для прокладки в почве, где не подразумевается наличие большой растягивающей нагрузочной силы

— Также стоит отметить тот факт, что кабели КРВБн возможно использовать для укладки в помещениях, где возможно наличие механической нагрузки

— Кабели КРВБн имеют особую противопожарную защиту для применения в пожароопасных зонах