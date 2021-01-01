1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из резины 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката 5. Конструкция элементов защитного покрова: — Подушка: крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага битумный состав или битум — Броня из двух стальных оцинкованных лент — Без наружного покрова

Применение кабеля КРВБГ 7х4,0

— Контрольный кабель КРВБГ используют для неподвижного подключения электрооборудования. Кабель рассчитан на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, частота 100 Гц, постоянное напряжение 1 кВ

— Марка кабеля КРВБГ многофункциональна, применяют для установки внутри зданий и сооружений, в тоннелях, земляных траншеях

— Кабели данной марки не распространяют горение при одинарной прокладке в соответствии с нормами ГОСТ 12176-89

— Кабель КРВБГ хорошо зарекомендовал себя с точки зрения устойчивости к изгибам в процессе укладки, в тоже время важно избегать чрезмерного растяжения изделия, так как это повредит броню и есть риск повреждения самих жил