1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из резины 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката 5. Конструкция элементов защитного покрова: — без подушки — броня из стальных оцинкованных лент — без наружного покрова

Применение кабеля КРВБбГ 27х1,0

— Кабель КРВБбГ предназначен для подключения к различным устройствам, приборам, работающим при напряжении 0,66 и 1 кВ соответственно, для переменного и постоянного тока

— Марка КРВБбГ многофункциональна, подходит для установки внутри зданий и сооружений, в тоннелях, земляных траншеях

— Кабель КРВБбГ хорошо зарекомендовал себя с точки зрения устойчивости к изгибам в процессе укладки

— В то же время важно избегать чрезмерного растяжения изделия КРВБбГ, так как это повредит броню и есть риск повреждения самих жил

— При одиночном монтаже кабель КРВБбГ не распространяет огонь