1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из резины 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката 5. Конструкция элементов защитного покрова: — Подушка: крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага; битумный состав или битум. — Броня из стальных оцинкованных лент — Наружный покров: битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав; пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна; битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав; покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания.

Применение кабеля КРВБ 10х4,0

— Контрольные КРВБ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабель марки КРВБ применяют на открытом воздухе при условии защиты от солнечных лучей, в условиях агрессивной среды (повышенная коррозия), в земле или траншеях, в земле при наличии блуждающих токов: вблизи электрифицированных железных дорог, трамвайных путей, рядом с карьерами

— Кабель КРВБ "боится" растягивающих нагрузок, так как под их воздействием, могут растянуться ленты брони. В то же самое время броня защищает кабель КРВБ от механических воздействий (сжатие, трение, удар)

— Не распространяют горение при одинарной прокладке в соответствии с нормами ГОСТ 12176-89